Суд Монако приступил к рассмотрению ходатайства арт-дилера Бувье против иска Рыболовлева

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Заседание по ходатайству швейцарского арт-дилера Ива Бувье, требующего прекратить из-за нарушения процедур рассмотрение дела, возбужденного против него по иску российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, завершилось поздно вечером в четверг в Апелляционном суде Монако. Об этом говорится в заявлении адвокатов Рыболовлева Эрве Темима и Тома Жаккарди, полученном ТАСС.

"Мы подтверждаем, что на сегодняшнем заседании совещательной палаты Апелляционного суда Монако рассматривалось ходатайство о признании процесса недействительным, поданное Ивом Бувье и Таней Раппо в рамках уголовного процесса, возбужденного в 2015 году по жалобе наших клиентов, которые стали жертвами мошенничества в особо крупном размере", - сообщили Темим и Жаккарди. В своем заявлении они напоминают, что в 2015 году Бувье уже задерживали после иска Рыболовлева, "за ним был установлен судебный надзор, его допросили независимые и непредвзятые следственные судьи", а контроль за процедурой осуществлял Апелляционный суд Монако.

При этом агентство France Press приводит слова одного из адвокатов Бувье Франка Мишеля: "Я полагаю, что мы продемонстрировали реальность сговора между частью судебной системы и господином Рыболовлевым в начале этой процедуры, а также те меры, которые были впоследствии приняты, чтобы об этом не стало известно". По данным Мишеля, совещательная палата огласит решение 24 октября 2019 года.

Иск, который пытается опротестовать Бувье, был подан Рыболовлевым в 2015 году после того, как он счел, что в качестве посредника швейцарец неоднократно обманывал его в предыдущие десять лет, завышая цены на картины. Всего было продано 37 произведений крупнейших художников-авангардистов начала XX века. Россиянин при этом, по его утверждениям, переплатил в общей сложности около €1 млрд.

Тогда Ив Бувье был задержан и ему предъявили обвинения в рамках расследования о мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. Он подал ходатайство о прекращении уголовного преследования, однако суд отклонил его. Параллельно он выступил с ответным иском, обвиняя россиянина в подкупе местных чиновников с целью оказания давления на следствие.

В 2015 году и знакомая Бувье Таня Раппо подала иск против россиянина, обвинив его и его адвоката Татьяну Бершеду во вмешательстве в личную жизнь. Претензии были связаны с тем, что Бершеда незаметно записала на свой мобильный телефон во время одной из вечеринок признание Раппо в том, что цены на картины были значительно завышены. Против Рыболовлева и Бершеды прокуратура Монако выдвинула соответствующие обвинения, и они перешли в статус подозреваемых.