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В Якутии разблокировали счета детского дома

Ранее доступ был закрыт судебными приставами

ЯКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Блокировка счетов Мохсоголлохского детского дома в Якутии, доступ к которым в конце июня закрыли судебные приставы, снята. Об этом ТАСС сообщил глава района Гаврил Алексеев.

"Счета разблокированы", - сказал он.

Ранее региональная прокуратура начала проверку законности блокировки счетов детдома. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики.

Администрация детдома ранее информировала ТАСС о том, что из-за блокировки счета организация не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты питания. Счет заблокировали в конце июня из-за решения суда по делу одного из воспитанников детдома.

Он обвиняется в поджоге частного дома в 2017 году.

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