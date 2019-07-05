В Нью-Йорке запустили праздничный салют в честь Дня независимости США

В Нью-Йорке традиционно был организован салют. В частности, с барж, размещенных в проливе Ист-Ривер в районе Бруклинского моста, примерно за 30 минут были запущены десятки тысяч пиротехнических зарядов. На набережной звучала музыка из известных кинолент, в том числе из серии фильмов "Звездные войны" и "Рокки".

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Американцы в 243-й раз отметили в четверг главный национальный праздник - День независимости. Он приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу США от британского владычества.

Ежегодные салюты по случаю Дня независимости США организует в Нью-Йорке крупная сеть универмагов Macy's. Салют запускают с 1977 года, исключением стал лишь 1986 год, когда в городе проводились мероприятия в связи с завершением реставрации статуи Свободы.

102-этажный Эмпайр-стейт-билдинг, самый известный небоскреб Нью-Йорка, после наступления темноты подсветили цветами американского флага. На праздничном концерте в центре города выступили, в частности, популярные в США кантри-исполнители Марен Моррис, Люк Брайан и Брэд Пейсли.

В мегаполисе также по случаю праздника прошли самые известные в стране ежегодные соревнования по поеданию хот-догов на скорость, которые организует американская сеть закусочных Nathan's. Победу в них среди мужчин одержал житель Калифорнии Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти, он съел 71 сосиску в булке за 10 минут. Это победа стала для него 12-й. Среди женщин первое место досталось Мики Судо из Лас-Вегаса (штат Невада), ее результат - 31 хот-дог. Это ее шестая победа.

Парады по всей стране

Центральные телеканалы в течение дня вели трансляции с мест проведения парадов, концертов и запуска салютов. Такие мероприятия состоялись во всех крупных американских городах. В некоторых из них 4 июля или незадолго до этого также провели церемонии предоставления американского гражданства.

Декларация, провозглашавшая независимость США от Великобритании, была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить ее среди населения, поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.