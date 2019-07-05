В Роскачестве объяснили, как правильно перевозить детей в автомобиле

Альтернативы специальному детскому удерживающему автокреслу, в частности, направляющие лямки, треугольники, стяжки, адаптеры, фиксаторы, корректоры и бескаркасные автомобильные кресла, не обеспечивают безопасность при перевозке ребенка в машине. Об этом рассказали эксперты Роскачества .

В ведомстве также напомнили, что, согласно прежним Правилам дорожного движения, утвержденным в 2005 году, детей до 12 лет можно было перевозить в машине с использованием альтернативных автокреслу средств, однако в 2017 году ПДД изменились. Сейчас перевозить детей до семи лет можно исключительно в специальных креслах. Несмотря на это, предупреждает Роскачество, в магазинах осталась запрещенная к использованию в качестве защиты продукция. Об опасности бескаркасных кресел ведомство также рассказало на примере испытаний, проведенных британскими экспертами. Манекен, который соответствует по своим параметрам трехлетнему ребенку, при ударе машины на скорости примерно 48 км/ч вылетел через лобовое стекло.

При подборе автокресла родителям также следует ориентироваться не только на возраст и вес ребенка, но и его рост. Отмечается, что при росте 150 см верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее. Само кресло обязательно должно быть зафиксировано внутри авто либо штатными ремнями безопасности, либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX – система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации).

Рекомендуется не перевозить детей, одетых в верхнюю одежду. Ребенок при резком торможении может вылететь из расстегнутого комбинезона. Также желательно до возраста полутора лет возить ребенка против хода движения. По мнению экспертов, самое безопасное место для кресла внутри машины - посередине заднего сиденья.

Помимо этого, в Роскачестве подчеркнули, при перевозке ребенка в кресле на переднем сидении необходимо отключить подушку безопасности. При отсутствии такой опции следует отказаться от перевозки на переднем сидении.