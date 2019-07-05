Депутат Госдумы Веллер посетил российских моряков в тюрьме Кабо-Верде

ТАСС, 5 июля. Депутат Госдумы, бывший мэр Мурманска Алексей Веллер посетил находящихся в тюрьме Кабо-Верде российских моряков. Как он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", все моряки здоровы.

"Удалось в сопровождении консула РФ посетить наших задержанных моряков в тюрьме города Прая. Общались четыре часа. Самое главное - все моряки живы и здоровы. <...> Несмотря на полгода в Африканской тюрьме, держатся и морально, и физически", - написал Веллер.

По его словам, на встрече обсудили ход следствия и складывающуюся вокруг этого дела политическую ситуацию. "Доставил морякам необходимые лекарства и пополнил их личные финансовые счета в тюрьме", - добавил депутат.

Он сообщил, что, как полагает адвокат моряков, следствие обещает предъявить обвинение в июле, при том что по закону Кабо-Верде на это может уйти до двух лет. Обвинение с высокой долей вероятности будет выдвинуто по трем статьям: контрабанда наркотиков, отмывание преступных денежных средств, участие в организованном преступном сообществе, что относится к тяжким преступлениям с большими сроками наказания.

В конце января шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Праи. По данным посольства России в Кабо-Верде, правоохранительные органы африканской страны подозревают моряков в контрабанде более девяти тонн кокаина. В настоящее время под стражей находятся 12 россиян, девять из которых - жители Мурманска.