Шведский суд взял под стражу американского рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Окружной суд Стокгольма в пятницу решил взять под стражу американского рэпера A$AP Rocky, задержанного 3 июля после драки в центре Стокгольма, сообщается в пресс-релизе судебной инстанции.

"Окружной суд принял сегодня решение о взятии под стражу лица, которое в СМИ именуется "артист", по подозрению в нападении 30 июня 2019 года, - сказано в сообщении. - Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой не позднее 11:00 19 июля 2019 года".

A$AP Rocky взят под стражу, так как существует опасность побега, пояснила прокуратура. Сам исполнитель, по словам адвоката Хенрика Ульссона Лильи, утверждает, что он невиновен, на него самого было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Как сообщило агентство TT, A$AP Rocky был арестован после концерта на хип-хоп фестивале Smash на столичном стадионе, но сама драка произошла еще в воскресенье. Инцидент частично снят на видео, которое размещено в том числе на портале TMZ. В Instagram A$AP Rocky также опубликовал видео, которое, по его мнению, показывает ход событий и доказывает его невиновность.

У исполнителя запланированы концерты в Европе. В среду было отменено выступление в Норвегии, в четверг - в Польше. Следующий концерт должен состояться в Дублине в пятницу, далее исполнитель отправился бы в Лондон.

A$AP Rocky, настоящее имя которого - Раким Майерс, выпустил свой дебютный альбом Live.Love.Asap, получивший признание критиков, в 2013 году. Сегодня он является одной из крупнейших в мире рэп-звезд. Его последний альбом вышел в 2018 году.