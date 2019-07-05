Сбивший 10 человек в 2018 году в Москве водитель имел глухоту и психическое расстройство

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Водитель, сбивший 10 человек в сентябре 2018 года в столичном Марьино, страдает глухотой и психически нездоров. Выдавшая ему медицинское заключение для получения прав клиника в Москве не смогла диагностировать это, сообщили в пятницу в территориальном органе Росздравнадзора по Москве и Московской области.

9 сентября 2018 года в кафе на Новочеркасском бульваре поссорились несколько мужчин. Один из них - Бекжан Сарбишев - вышел на улицу, сел за руль машины, подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение, и сбил их. В результате один человек погиб, девять получили травмы. По данным Росздравнадзора, водитель прошел медицинскую экспертизу для получения прав управления транспортными средствами в столичной клинике ООО "Медицинская комиссия водителей".

"В ходе проверки выявлено, что представителями "Медицинской комиссии водителей" медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством и владению оружием выдавались при отсутствии заключений врача-нарколога и врача-психиатра. <…> Также установлено, что при осмотре <...> отоларинголог принял глухоту преступника за незнание русского языка. Подтвержденное впоследствии наличие у водителя органического эмоционального лабильного (астенического) расстройства (психическое расстройство, возникающее после тяжелой инфекции или органической болезни головного мозга - прим. ТАСС) также не было выявлено при осмотре пациента специалистами клиники", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в кабинеты терапевта, окулиста и отоларинголога были недостаточно оснащены для полного осмотра пациентов.

В итоге клинику привлекли к административной ответственности и направили материалы проверки в Следственный комитет для изучения обстоятельств дела. Росздравнадзор также попросил ГИБДД проверить на соответствие все водительские права, выданные на основании медицинских заключений этой клиники.

В настоящий момент Сарбишев находится в СИЗО, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Дело расследует столичное Главное следственное управление СК.