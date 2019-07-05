В "Единой России" опровергли информацию о плохом самочувствии Чилингарова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, ученый-полярник Артур Чилингаров чувствует себя хорошо, информация о резком ухудшении состояния его здоровья недостоверна. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе партии "Единая Россия".

Парламентарий является членом высшего совета единороссов.

"С Чилингаровым все хорошо", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Чилингаров почувствовал себя плохо в столичном офисе единороссов, где в пятницу проходит политическая конференция партии в формате заседания высшего и генерального советов.