Georgian Airways доставит из Тбилиси в Москву через Ереван около 40 тыс. пассажиров

ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. человек купили билеты с 8 июля по октябрь на рейс Тбилиси - Москва и обратно, однако из-за ввода временного запрета на прямое авиасообщение с РФ, авиакомпания Georgian Airways предложит им альтернативный маршрут Тбилиси - Ереван - Москва. Об этом в пятницу заявила заместитель коммерческого директора авиакомпании Тамар Тандашвили в эфире грузинской телекомпании Pirveli .

"Примерно 40 тыс. пассажиров купили билеты с 8 июля по октябрь включительно. Соответственно, авиакомпания приняла решение с помощью партнерской армянской авиакомпании предложить маршрут Тбилиси - Ереван - Москва", - сказал она, добавив, что пассажирам не придется дополнительно платить за измененный маршрут, а им просто поменяют билеты и отправят через Ереван.

По словам Тандашвили, альтернативный путь увеличит финансовые затраты авиакомпании на 10-15%. "Российский рынок был очень важным для нас. Ежедневно Georgian Airways была представлена тремя рейсами Тбилиси - Москва - Тбилиси. Компания летала не только в Москву, но и в другие города России", - подчеркнула она.

Тандашвили также отметила, что авиакомпания начнет выполнять рейсы Тбилиси - Ереван - Москва с 8 июля в день два раза.

С 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путин, который он издал 21 июня, о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.