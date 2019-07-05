Участники форума "Территория смыслов" смогут претендовать на гранты до 3 млн рублей

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 5 июля. /ТАСС/. Сумма грантов, которые будут распределяться на форуме "Территория смыслов" на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, составит до 3 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу программный директор форума Матвей Навдаев накануне открытия мероприятия.

"Будет фиксированная сумма командных грантов на различные социально ориентированные проекты - 3 млн рублей. Максимальное количество команд - победителей составит четыре за смену", - сказал Навдаев.

Он отметил, что также в рамках форум будут разыгрываться гранты для индивидуальных участников в размере до 1 млн рублей. Количество этих грантов будет зависеть от числа поданных заявок, добавил Навдаев, уточнив, что уже подано около 130 заявок.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые пройдет на базе мастерской управления "Сенеж" автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума пройдут шесть тематических смен. Первая смена будет посвящена проектам платформы "Россия - страна возможностей", далее пройдут тематические смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии.

Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек.