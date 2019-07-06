Трамп выразил соболезнования родным погибшего при крушении вертолета миллиардера Клайна

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил соболезнования родным и близким американского миллиардера Кристофера Клайна, погибшего в четверг при крушении вертолета в районе Багамских островов.

"Мои глубочайшие соболезнования родным и близким прекрасного бизнесмена и эксперта в области энергетики Кристофера Клайна, его замечательной дочери Кэмерон и их друзей в связи с трагическим инцидентом на Багамских островах", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Как сообщило в четверг агентство Associated Press, вертолет, направлявшийся в город Форт-Лодердейл в штате Флорида, упал в Атлантический океан. В результате погибли семь человек. Позже газета Register Herald сообщила, что губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис подтвердил, что в числе погибших были 60-летний Клайн, а также его дочь.

По оценкам журнала Forbes, состояние Клайна превышало $1,8 млрд. Он в разные годы являлся владельцем ряда предприятий в сфере угольной промышленности. В частности, в 2015 году он продал за $1,4 млрд контрольный пакет акций в компании Foresight Energy. На ее сайте сообщается, что она контролирует "почти 2,1 млрд т резервов угля". Как отмечает Forbes, в 2017 году Клайн открыл новую угольную шахту в канадской провинции Новая Шотландия.