Борисов отметил отставание в создании инфраструктуры для работников ССК "Звезда"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов констатировал отставание в строительстве социальной инфраструктуры в приморском городе Большой Камень, где ведется создание судостроительного комплекса "Звезда". Здесь будут заняты 7500 сотрудников.

"Я очень доволен ходом работ, но при этом есть и ряд недостатков. В первую очередь, отстает социальная инфраструктура. Людям нужно где-то жить, отстает жилищная программа - строительство социальных объектов, медицинских центров, торгово-развлекательных центров", - сказал Борисов журналистам после посещения судоверфи "Звезда".

Вице-премьер сообщил, что при следующем посещении завода он намерен провести совместное совещание с вице-премьером правительства Юрием Трутневым, чтобы обсудить эти вопросы. Он также выразил надежду на появление комплексного плана развития Большого Камня, поскольку "город должен соответствовать заводу".

Всего для работников "Звезды" до 2023 года планируется построить 5,79 тыс. квартир, полностью обеспечив их потребности в жилье.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.