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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Подмосковье

Порывы ветра будут достигать 17 м/с

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Московской области, сообщили ТАСС в субботу в областном главке МЧС РФ.

"Согласно прогнозу Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением в течение всего дня местами по Московской области ожидается гроза, град, усиление западного ветра с порывами до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

В МЧС рекомендовали закрыть окна и форточки, а если непогода застала на улице - найти укрытие.

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