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Путин поздравил три музейных комплекса Архангельской области по случаю столетнего юбилея

Президент поблагодарил сотрудников музеев за большой и кропотливый труд

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление организаторам и гостям мероприятий, посвященных 100-летию Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова, Каргопольского государственного музея, Сольвычегодского историко-художественного музея. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Основанные уроженцами Русского Севера, настоящими патриотами и подвижниками, эти интереснейшие, поистине уникальные музейные комплексы славятся богатыми, редкими коллекциями и по праву считаются одними из главных культурных, архитектурных достопримечательностей древней архангелогородской земли. Здесь представлены бесценные рукописи и архивные документы, свидетельствующие о важнейших событиях отечественной истории, произведения портретной живописи, декоративно-прикладного искусства, удивительные археологические, этнографические находки, которые рассказывают о самобытных традициях и обычаях проживающих здесь народов. И потому эти замечательные музеи пользуются неизменным вниманием туристов не только из России, но и многих зарубежных государств", - говорится в тексте поздравления.

Президент адресовал слова признательности сотрудникам музейных комплексов, поблагодарил их за большой и кропотливый труд, а также за искреннюю любовь к своему делу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАрхангельская область
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