Хор стран ШОС впервые выступил на международной садоводческой выставке в Пекине

ПЕКИН, 7 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Молодежный хор стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в субботу выступил на Пекинской международной садоводческой выставке ЭКСПО-2019. Участники впервые представили общественности музыкальные произведения на официальной площадке объединения в присутствии генерального секретаря Владимира Норова.

"Это уникальное событие в истории хоровой музыки, потому что представители всех этих стран никогда раньше не собирались вместе именно как большой хор. Мы смогли встретиться - люди из разных стран с разным образованием, с разными знаниями - и все вместе петь в одном хоре, учить языки друг друга, разбивать все стереотипы через совместное пение, музыку стран ШОС. Мы считаем, что это самое сильное оружие, позволяющее объединяться и понимать друг друга, - рассказала корреспонденту ТАСС дирижер Мария Гундорина. - Так что мы с вами только что были свидетелями уникального события, первого в мировой истории хоровой музыки".

Она напомнила, что в отдельных государствах "семьи ШОС" хоров вообще нет. "Например, в Непале. В некоторых странах очень богата фольклорная традиция, но совершенно нет классического музыкального образования. Мы действуем через музыку, уча язык друг друга, и просто находясь вместе, когда обедаем, репетируем и выступаем", - поделилась впечатлениями дирижер.

Как пояснила Гундорина, идея создать такой музыкальный коллектив ШОС принадлежит Международной федерации хоровой музыки (IFCM). Она выразила надежду, что в будущем ребята будут встречаться для исполнения различных репертуаров как можно чаще.

Молодежный хор представлен 18 странами "семьи ШОС", он состоит из 56 человек в возрасте от 18 до 35 лет, включая пять инструменталистов. Цель его образования - укрепление мира, взаимопонимания и сотрудничества за счет творчества не только на обширном пространстве Евразии, но и на всей планете. Коллектив будет исполнять международный репертуар, связанный с многообразной культурой государств объединения, но не исключаются и музыкальные произведения других наций.

Помимо хора на мероприятии выступили артисты из Синьцзян-Уйгурского автономного района, исполнившие народные песни "Танец барабанов", "Давай-давай, Синьцзян", "Завораживающие горы Тянь-Шань". Также на сцену вышли мастера традиционной оперы и современного песенного жанра, посвященного искусству актерского преображения.

Пекинская международная садоводческая выставка ЭКСПО-2019 - крупномасштабное мероприятие с участием 86 стран и 24 международных организаций, которое проходит с 29 апреля по 7 октября. По данным оргкомитета, площадь экспозиции составляет 960 гектаров, на которой произрастают свыше 220 тыс. деревьев и кустарников, а также большое количество цветов. Тема российской площадки: "Русский сад: от корней к плодам". ТАСС выступает в качестве генерального информационного партнера выставки.