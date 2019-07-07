Семья из Ульяновской области получила машину за рождение третьего ребенка в День России

УЛЬЯНОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Семья Смолобочкиных из поселка Кузоватово Ульяновской области, в которой 12 июня родился третий ребенок, в воскресенье получила главный приз акции "Роди патриота в День России" - автомобиль УАЗ "Патриот". Как рассказала ТАСС мать Марина Смолобочкина, в ее семье уже второй ребенок родился в День России.

"Моя дочь Алиса тоже родилась 12 июня, ей в этом году исполнилось шесть лет. А в этом году в День России родился сын Архип - богатырь весом 3,9 кг", - сказала она.

По ее словам, автомобиль семье пригодится, чтобы возить старших детей на занятия по хореографии и на секцию по каратэ. Глава семьи Андрей Смолобочкин рассказал ТАСС, что внедорожник также поможет совершать совместные выезды на природу. "Мы не теряли надежду стать победителями, со второго раза получилось. Теперь будем ездить на автомобиле все вместе за грибами, за ягодами", - поделился он.

Ключи от автомобиля победителям акции передал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Еще двум многодетным семьям был вручен сертификат на улучшение жилищных условий в размере 300 тыс. рублей. Все остальные женщины, родившие ребенка 12 июня, получили мягкие игрушки, детские книги, столик-трансформер для кормления малышей и другие подарки.

Акция "Роди патриота в День России" проводится в Ульяновской области с 2005 года по инициативе губернатора региона, главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, победительниц определяют из числа тех, в чьей семье появились дети 12 июня. Преимущество отдается многодетным семьям. В 2019 году в День России родилось 39 малышей: 22 мальчика и 17 девочек.