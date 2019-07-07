Ульяновский губернатор предложил проводить Дни семьи на Волге

УЛЬЯНОВСК, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в воскресенье выступил с инициативой провести по случаю 15-летия акции "Роди патриота в День России" Дни семьи на Волге. На мероприятие планируется приглашать семьи Ульяновской области и гостей из других городов и, возможно, из других стран, сообщил он во время подведения итогов акции.

Акция "Роди патриота в День России" проводится в Ульяновской области с 2005 года, главный приз - автомобиль УАЗ "Патриот". Ее участницами становятся женщины, ожидающие рождения ребенка в июне, победительниц определяют из числа тех, в чьей семье появились дети 12 июня.

"12 сентября мы дадим старт 15-й, юбилейной акции "Роди патриота в День России". Я предлагаю рассмотреть в качестве формата [ее проведения] уникальное мероприятие - ежегодные Дни семьи на берегу Волги", - сказал он.

"Мы сможем погрузиться в течение недели в атмосферу любви, добра, заботы. Мы увидим лучшие стороны наших семей, выберем лучшую творческую семью, лучшую спортивную [и так далее]", - рассказал о своей инициативе губернатор.

Морозов добавил, что праздник позволит узнать об интересных традициях семей и распространить их среди жителей региона. "Мы увидим, как передаются и бережно, из поколения в поколение, хранятся традиции. Наша главная задача - показать величие семьи", - уточнил он.