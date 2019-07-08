Поисковики нашли в Приморье пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 морской авиации ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 8 июля. /ТАСС/. Участники поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили в Приморье место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота (ТОФ), который пропал в ноябре 1941 года из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило объединение в понедельник.

"В ходе поисковой разведки в Партизанском районе участниками поискового объединения "Авиапоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России" установлено место падения советского бомбардировщика ДБ-3 из состава 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота. История поисков этого самолета началась еще в 2009 году, когда в документах Центрального военно-морского архива была изучена информация о происшествии 27 ноября 1941 года, когда из-за резкого ухудшения метеоусловий на авиационном полигоне самолет ДБ-3 №392210 ... пилотируемый старшим лейтенантом Ясыревым Николаем Константиновичем, не вернулся на свой аэродром", - говорится в распространенном сообщении.

Согласно архивному аварийному акту, самолет летел на воздушную стрельбу, когда сильным южным ветром его снесло в район сел Виноградовка и Анучино. Погода резко ухудшилась, появилась сильная низкая облачность. Экипаж пытался восстановить детальную ориентировку, летая по кругу в районе Виноградовки, второй самолет, в паре с которым работала пропавшая машина, смог приземлиться в 6 км от села. После этого самолет Ясырева никто не видел, поиски в конце ноября и начале декабря 1941 года не дали результатов.

"Как оказалось в результате разведки, место падения самолета находится в тайге, в 30 км юго-восточнее села Виноградовка, над которым последний раз и видели машину. По характеру удара можно судить о том, что самолет упал вертикально вниз, так как площадь разброса обломков не превышает 40 на 40 м. Вероятнее всего, причинами могло стать обледенение самолета или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада", - говорится в сообщении.

На месте нашли фрагменты парашютных систем, пуговицу от морской формы, пряжки ремней и фрагмент двигателя М-87 с заводским номером. Именно по нему удалось идентифицировать бомбардировщик. Человеческих останков в ходе предварительной полевой разведки обнаружено не было. Это говорит о двух версиях, уточняется в сообщении. Так, останки позднее могли захоронить на месте падения охотники или тела летчиков могло отбросить на расстояние до 50 м от эпицентра удара.

В ближайшее время на место падения отправится большая экспедиция, чтобы максимально очистить место разброса обломков и организовать поиск останков экипажа.