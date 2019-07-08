Украинский союз журналистов выступил против телемоста между Украиной и Россией

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) осуждает возможное проведение телемоста украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом "Россия-1".

"Мы готовы защищать широкие права украинских журналистов и украинских СМИ, одновременно возмутительным является прямое сотрудничество с российским пропагандистским телеканалом", - говорится в заявлении НСЖУ.

Союз журналистов призвал коллектив телеканала NewsOne "соблюдать действующее законодательство и нормы медиарегулирования, которые запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов". "При этом владельцы и руководители СМИ должны учитывать, что сознательное сотрудничество с государственными российскими медиа может быть фактором, который приведет к акции протеста (и вполне реально - физическую агрессию)", - говорится в заявлении, в котором также содержится призыв к украинскому телеканалу пересмотреть свое решение о проведении телемоста с российским каналом.

Ранее в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что телемост пройдет в течение двух часов с 18:00 до 20:00 12 июля.