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У здания телеканала в Киеве проходит акция противников телемоста с РФ

Подавляющее большинство зрителей поддержали идею проведения телемоста

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Противники телемоста Киев - Москва "Надо поговорить", который анонсирован на 12 июля, пикетируют офис украинского телеканала NewsOne в Киеве.

"Противники проведения теледебатов между Украиной и Россией приходят под здание телеканала. Сейчас идет акция одной из политических сил под нашим телеканалом", - сообщил в понедельник в прямом эфире ведущий канала. Он не уточнил количество людей и название организации, которую они представляют, однако отметил, что митингующие выкрикивают лозунги в громкоговорители.

По информации телеканала, в 14:00 националисты собираются на акцию у здания администрации президента Украины и будут требовать от главы государства Владимира Зеленского реакции на запланированный телемост.

Украинский политолог Антон Финько в эфире канала NewsOne назвал митинг у здания телекомпании "чисто предвыборной агитацией" на фоне ожидаемых 21 июля парламентских выборов. "Они пришли, чтобы послать сигнал своему избирателю - радикальной части тех, кто будет голосовать за партию Петра Порошенко", - полагает эксперт.

В эти минуты телеканал проводит интерактивный опрос. Зрителям предложили ответить на вопрос о том, нужен ли диалог России и Украины для восстановления мира. В данный момент в опросе приняли участие более восьми тысяч зрителей, из которых 96% ответили положительно и только 4% считают, что такой диалог не нужен.

В воскресенье, 7 июля, в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" объявили, что телемост Киев - Москва "Надо поговорить" пройдет 12 июля в течение двух часов с 18:00 до 20:00. Идея телемоста вызвала бурную реакцию на всех уровнях на Украине. Ряд украинских политических партий выступили категорически против телемоста, в частности, идею раскритиковали в "Европейской солидарности" Петра Порошенко и "Голосе" Святослава Вакарчука. Против телемоста выступил также премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Телеканал NewsOne в понедельник пояснил, что телемост должен заставить политиков пойти на открытый диалог ради мира.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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