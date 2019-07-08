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Тимошенко назвала телемост с РФ информационной атакой

Лидер партии "Батькивщина" призвала руководство страны незамедлительно отреагировать на ситуацию

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым проведение телемоста с РФ в нынешних условиях.

"В существующих условиях телемост - это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины", - написала она в Facebook.

Тимошенко призвала руководство страны незамедлительно отреагировать на ситуацию. "Сейчас именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", - считает она.

Она также призвала сказать "свое слово" Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и журналистов телеканала NewsOne.

7 июля на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Телемост будет проведен совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу главы политсовета партии "Общественная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Категорически против этой идеи уже выступил ряд украинских партий.

Теги
УкраинаРоссияТимошенко, Юлия Владимировна
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