В Пензенской области планируют сделать регулярным маршрут туристического ретропоезда

ПЕНЗА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Пензенской области намерены сделать регулярным маршрут туристического ретропоезда Л-3854 "Лебедянка" между Пензой и железнодорожной станцией Белинская. Соответствующее поручение дал в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник губернатор Иван Белозерцев.

"В этом году гостей Лермонтовского праздника поэзии доставили [из Пензы] в усадьбу Тарханы на ретропоезде. Это хорошая идея, нам надо еще раз с руководством Куйбышевской железной дороги [провести переговоры], пустить поезд в субботу и воскресенье по маршруту", - отметил Белозерцев.

Паровоз Л-3854 "Лебедянка" (назван по фамилии главного конструктора Льва Лебедянского) был запущен в 1954 году и долгое время работал в депо Кинель. После перехода на тепловозы и электровозы машина была списана в запас и находилась на станции Гольцовка. В 2013 году она была восстановлена и впоследствии участвовала во время празднования Дня Победы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области.

6 июля паровоз впервые проехал по маршруту Пенза - станция Белинская, куда доставил гостей Лермонтовского праздника поэзии. От конечного пункта назначения был организован трансфер до усадьбы "Тарханы", где проходило мероприятие. В составе ретропоезда были два комфортабельных вагона на 67 пассажирских мест в каждом. При этом локомотивная бригада и проводники были одеты в форменную одежду Наркомата путей сообщения СССР образца 1943 года.

Белозерцев также поручил проработать вопрос создания экскурсионной программы для ретропоезда. "В вагонах ретропоезда можно ставить мини-спектакли, проводить чтения стихов, продавать продукцию народных умельцев. Поездка должна носить содержательный характер", - отметил Белозерцев. Он также поручил министру культуры и туризма Пензенской области проработать все возможные варианты активизации деятельности по привлечению туристов в регион, в том числе с использованием маршрута ретропоезда.