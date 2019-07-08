Украинцы в Крыму хотят принять участие в телемарафоне между Киевом и Москвой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Этнические украинцы, проживающие на территории Крыма, хотят принять участие в телемарафоне украинских и российских телеканалов и надеются на организацию прямого включения, сообщила в понедельник ТАСС руководитель украинской общины республики Анастасия Гридчина.

Студии телеканалов "Россия 1" и украинского NewsOne организуют двухчасовой телемост, в рамках которого смогут пообщаться граждане России и Украины. Мероприятие анонсировано в воскресенье в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1". Телемост запланирован на 18:00 мск 12 июля, его длительность составит два часа.

"Прямое включение из Крыма в эфире телеканалов необходимо обязательно сделать, потому что мы, украинцы, являемся вторыми по численности в республике. Это будет важным и нужным событием. Мы хотим донести правду о том, что в российском Крыму мы не испытываем никаких ущемлений", - отметила Гридчина.

По ее мнению, украинским телеканалам не стоит открещиваться от подобных телемостов с коллегами из России. "Мосты надо строить и налаживать. Если хоть капля здравого смысла у нынешней украинской власти есть, то они не будут слушать радикалов, которые хотят подобные контакты запретить, и примут верное решение", - подчеркнула она.

В июне на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко Гридичина сообщала, членов украинской общины Крыма не приглашают на телевидение Украины, "потому что украинское правительство - ни бывшее, ни нынешнее - не хочет слышать правду". Члены общины также, по ее словам, не могут поехать на Украину, так как включены в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Украинцы, по итогам переписи 2014 года, являются второй (15,99%) по численности национальной группой в Республике Крым после русских. Всего в республике проживает более 2,2 млн человек.