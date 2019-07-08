СЖР надеется, что власти Украины не будут препятствовать проведению телемоста с Россией

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Украинская сторона должна предоставить возможность телеканалу NewsOne провести телемост с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР), вице-президент Международной федерации журналистов (МФЖ) Тимур Шафир.

"Сам факт проведения телемоста на телеканалах "Россия-1" и NewsOne в прямом эфире является весьма важным, его значение сложно переоценить, - сказал собеседник ТАСС. - Хочу надеяться, что проведение телемоста не создаст проблем для украинских коллег с телеканала NewsOne, за ним не последуют никакие репрессивные меры в адрес самого канала и журналистов, работающих на нем. Голос разума должен возобладать, и журналистам должна быть предоставлена возможность выполнять свою профессиональную миссию - служить сближению стран и народов, совместно искать пути решения проблем, а не эскалации конфликта".

Шафир с сожалением отметил, что раздаются призывы к запрету моста со стороны Киева.

"У общественности, политиков, деятелей культуры накопилось большое количество вопросов, которые требуют обсуждения в рамках диалога, взаимных претензий, к обсуждению которых давно пора подойти взвешенно и попытаться найти пути их решения и выхода из них силами гражданского общества в том числе", - добавил Шафир.

Секретарь СЖР рассчитывает, что одним из наиболее острых вопросов обсуждения станут права главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, уже более года находящегося в заключении по надуманным и абсурдным обвинениям.

"Диалог представителей общественности и журналистов России и Украины должен стать еще одним важным на пути к его скорейшему освобождению, чего мы все, безусловно ожидаем", - заключил собеседник ТАСС.

Как сообщает "Россия-1", студии телеканала и украинский NewsOne 12 июля проведут двухчасовой телемост, в рамках которого смогут пообщаться граждане России и Украины. Мария Ситтель и Андрей Малахов будут ведущими телемоста в московской студии, в Киеве - Василий Голованов и Елена Кирик.