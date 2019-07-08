Омская учительница получила выговор за показ фильма ужасов детям

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Руководство частной школы в Омске объявило выговор и лишило премии учительницу, которая по ошибке включила ученикам младших классов фильм ужасов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС ректор многопрофильной Академии непрерывного образования, в которую входит школа, Владимир Гам.

Ранее житель Омска Александр Ершов в соцсети "ВКонтакте" написал, что 3 июля учительница включила детям в возрасте от 6 до 9 лет фильм ужасов "Кукла" и заставила смотреть до конца. По его словам, после этого его дочь не могла уснуть вечером, а на следующий день несколько человек расторгли договоры со школой.

"Учительница по ошибке из тысячи фильмов случайно нажала фильм "Кукла". Она думала, что это детский фильм. Когда пошли титры и первые кадры, фильм был выключен, все дети выведены. Все остальное - это выдумки. Меры предприняты, конечно. Объявлен ей выговор, она лишена премии", - сказал Гам.

В Министерстве образования Омской области ТАСС сообщили, что получили коллективное обращение от родителей. "Мы этот вопрос изучаем, сейчас мы должны согласовать с прокуратурой внеплановую проверку этого учреждения. Это, само собой, будет не за один день", - сказал представитель ведомства.