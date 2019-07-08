Три диализных центра откроются в Ростовской области в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Три новых диализных центра в Азове, Аксае и Сальске Ростовской области заработают до конца 2020 года. Соглашение между губернатором региона Василием Голубевым и гендиректором фармацевтической компании Fresenius Medical Care в РФ Алексеем Смирновым подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Общий объем инвестиций в строительство составит 430 млн рублей, будет создано более 100 рабочих мест. В Ростовской области уже работают шесть диализных центров компании - в Ростове, Шахтах, Таганроге, Миллерово и два центра в Волгодонске.

"Создание этих современных клиник стало возможным благодаря нашему продуктивному государственно-частному партнерству. Более 500 пациентов из Ростовской области и соседних регионов получают там профессиональную медицинскую помощь. Рассчитываем, что качественную медпомощь будут получать рядом с домом еще больше жителей области", - сказал Голубев.

По данным пресс-службы регионального правительства, диализные центры создаются немецкой фармацевтической компанией Fresenius Medical Care в рамках государственно-частного партнерства. С 2005 года при поддержке компании открыто более 69 диализных центров в 36 регионах РФ.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.