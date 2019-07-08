Останки 11 бойцов Красной армии перезахоронят в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Останки 11 бойцов Красной армии, случайно обнаруженных в захоронении на гражданском сельском кладбище, перезахоронят в Новгородской области, сообщили в поисковой экспедиции "Долина".

По данным организации, неизвестное захоронение случайно обнаружили на сельском кладбище в деревне Кшентицы Новгородского района. После обследования, проведенного новгородскими поисковиками, выяснилось, что это захоронение времен Великой Отечественной войны.

"На кладбище деревни Кшентицы проводили подзахоранивание, задели территорию дорожки, проложенную между могил, и обнаружили ранее неизвестное захоронение," - говорится в сообщении.

Местные власти сообщили о находке в поисковую экспедицию "Долина". Территорию обследовали поисковики отряда "Новгородская кадетская рота". В ходе эксгумации вместе с останками были найдены гильзы от револьвера системы Наган, черенок от алюминиевой ложки, сапог военного образца, часть гимнастерки. Поисковики сделали вывод, что найдено боевое захоронение времен Великой Отечественной войны.

"Тела погибших в беспорядке были просто скинуты в яму. Всего эксгумировали 11 военнослужащих. Местные власти приняли решение перезахоронить бойцов РККА в соседней деревне Видогощь", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Долины", поисковики пытаются установить имена погибших бойцов с помощью архивных исследований, но в данном случае материалов для этого не так много, поэтому работа будет крайне сложной.