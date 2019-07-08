Калиматов: опыт работы в Ингушетии пригодится Евкурову на посту замминистра обороны

МАГАС, 8 июля. /ТАСС/. Боевое прошлое и опыт работы в Ингушетии пригодятся Юнус-Беку Евкурову на посту заместителя министра обороны РФ, считает врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.

"Искренне поздравляю Юнус-Бека Баматгиреевича с назначением на ответственную должность заместителя министра обороны РФ и присвоением ему воинского звания генерал-лейтенант. Это, безусловно, свидетельство высокого доверия, оказанного ему президентом РФ Владимиром Путиным. Уверен, блестящий профессиональный опыт, полученный им в годы [прохождения] воинской службы и во время руководства Республикой Ингушетия, поможет ему в решении новых больших задач на этом посту", - цитирует Калиматова пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что в понедельник Владимир Путин назначил Евкурова заместителем Минобороны РФ.

26 июня президент РФ принял отставку 55-летнего Евкурова, возглавлявшего Ингушетию с 2008 года, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Тогда же он подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Махмуд-Али Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.