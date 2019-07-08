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Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию для туристов

Специалисты расскажут об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, а также правилах безопасного поведения на отдыхе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор запускает всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте ведомства.

"В каждом субъекте Российской Федерации с 8 июля по 22 июля специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы граждан об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг", - отмечается в сообщении.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

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