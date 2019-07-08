В РПЦ заявили, что не ставят задачу определить степень ума мужчин и женщин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь не ставит перед собой задачу определения различий в степени ума среди мужчин и женщин, сказал в понедельник ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в эфире радиостанции "Радонеж" глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что умственные способности женщин, как правило, ниже, по сравнению с мужскими.

"Точка зрения отца Димитрия Смирнова является его частным мнением. Конечно, церковь не ставила и не ставит своей целью определить, кто умнее - мужчина или женщина", - сказал он.

Кипшидзе отметил, что каждый из полов обладает своими уникальными особенностями, при этом общепризнанных критериев определения степени ума или глупости не существует.

"Мы считаем, что мужчина и женщина уникальны и каждый из полов обладает особыми дарованиями от бога, что олицетворяет собой многообразие божьего творения. Как представляется, общепризнанных критериев определения, кто умнее, а кто глупее, не существует", - подчеркнул зампред Синодального отдела.

Он добавил, что в православии принято уважать вклад женщин в развитие семьи, общества и государства.

"В православной традиции принято уважительное отношение к женщине, признание и подчеркивание ее несомненного вклада в семейную, общественную и публичную жизнь. Это мнение подтверждается многими примерами православных христианок, которые своими добрыми делами внесли огромный вклад в жизнь государства, общества и церкви", - заключил Кипшидзе