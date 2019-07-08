Правительство внесло в Госдуму законопроекты об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о переходе к "электронным трудовым книжкам". Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

Первым законопроектом предлагается установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде. "Такие сведения будут являться основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника, включающей сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора. Эта информация будет представляться работодателями в информационную систему Пенсионного фонда (ПФР)", - говорится в документе.

Другим законопроектом предлагается с 1 января 2020 года ввести для работодателя обязанность представлять в информационную систему ПФР сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц. Трудовые книжки на бумажном носителе с 1 января 2021 года работодатель будет вести только для тех работников, которые подадут об этом письменное заявление до конца 2020 года. Работникам, не подавшим письменное заявление, трудовые книжки будут выдаваться на руки (работодатель освобождается от ответственности за их хранение), сведения об их трудовой деятельности будут вестись в электронном виде. Для лиц, впервые поступающих на работу, все сведения будут вестись в электронном виде, и трудовая книжка им оформляться не будет.

Третьим законопректам предусмотрена административная ответственность для работодателей в виде предупреждения за неоднократное нарушение сроков представления необходимых сведений либо представление неполных или недостоверных сведений.

"Принятие законопроектов позволит предоставить работникам и работодателям удобный и быстрый доступ к получению и предоставлению информации о трудовой деятельности, обеспечит дополнительные возможности трудоустройства для дистанционных работников, сохранность персональных данных в информационной системе ПФР, снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение трудовых книжек на бумажном носителе. Будет способствовать обеспечению защиты прав работников и своевременного и полного отражения в информационной системе ПФР сведений о трудовой деятельности", - подчеркивается в документе.

Обсуждение на заседании правительства

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя на заседании законопроект об электронной трудовой книжке, сообщил, что документ затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов.

"Когда у нас берутся занятые - 72 млн, там есть и военнослужащие, и студенты, и индивидуальные предприниматели, которые сами ведут свою деятельность и у которых нет трудовой книжки. Они все входят в 72 млн. Там, где чистые трудовые отношения - это порядка 60 млн человек", - сказал глава Минтруда Максим Топилин после заседания правительства отвечая на вопрос ТАСС.

Таким образом, электронные трудовые книжки будут у 83% работающих россиян.

Закон об электронных трудовых книжках вступит в силу с 1 января 2020 года, когда все работодатели должны будут передавать данные в Пенсионный фонд в режиме онлайн. При этом с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате.

Законопроекты были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 4 июля 2019 года.