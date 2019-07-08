Чеченский детский ансамбль песни и танца примет участие в двух фестивалях во Франции

ГРОЗНЫЙ, 8 июля. /ТАСС/. Чеченский государственный детский ансамбль песни и танца "Даймохк" им. М. Эсамбаева станет почетным участником двух международных детских фестивалей, которые пройдут во Франции в период с 10 по 23 июля, сообщил журналистам в понедельник министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

"Ансамбль "Даймохк" стал почетным фестиваля "Дети Мира" в городе Сен-Мексан-л'Эколь фестиваля Gauargi в городе Эспелет. Организатором фестивалей является Ассоциация международных конкурсов детских фольклорных ансамблей города Сен-Мексан-л'Эколь. В концертную программу коллектива вошли уже ставшие визитной карточкой ансамбля танцы "Кегирхой хелхар", "Дёналла", "Хозарчий", "Жималийн зама", "Нохчийн амал", "Кура бал", - отметил Дааев.

Он добавил, что в рамках гастрольного тура ансамбль также проведет ряд сольных концертов и мастер-классы по национальному чеченскому танцу.

Детский ансамбль песни и танца "Даймохк" создан в 1999году заслуженным артистом РСФСР, народным артистом РФ Рамзаном Ахмадовым. Коллектив является обладателем многих престижных наград, победитель международных и всемирных конкурсных фестивалей, участник международных встреч дружбы. В основном составе ансамбля "Даймохк" обучаются 160 детей.