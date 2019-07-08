Минобрнауки и Фонд исламской культуры займутся защитой молодых от экстремистской идеологии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минобрнауки совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования будут проводить профилактические мероприятия, препятствующие распространению террористической и экстремистской идеологии в образовательной среде. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки.

"Возникающие угрозы требуют ответных мер со стороны государства и общества в целом, в первую очередь потому, что сегодняшние дети, подростки, юношество - будущее России, ее граждане. Поэтому основной целью взаимодействия министерства и фонда по данной проблематике будет являться формирование эффективной и качественной системы профилактики, препятствующей распространению экстремистской идеологии, в первую очередь религиозной, в образовательной среде", - рассказали в министерстве.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении Минобрнауки в состав учредителей фонда.

В министерстве отметили, что проблема распространения террористической и экстремистской идеологии в молодежной среде является одной из самых злободневных во всем мире.

"Подростки и молодежь являются одной из самых активных и в то же время самой психологически неустойчивой социальной группой. Их система ценностей еще не вполне сформировалась и подвержена внешним воздействиям и влияниям. Чем и пользуются представители экстремистских группировок, которые с помощью манипулятивных технологий оправдывают экстремизм и террористические преступления", - подчеркнули в ведомстве.