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Задержанный на 15 часов самолет из Хабаровска прибыл в Южно-Сахалинск

Вылет задержали по технической причине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Воздушное судно, по технической причине задержанное авиакомпанией "Аврора" на 15 часов, во вторник днем приземлилось в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту.

"Самолет из Хабаровска прибыл в Южно-Сахалинск в 13:52 по местному времени (05:52 мск)", - сообщил собеседник агентства.

Рейс из Хабаровска в Южно-Сахалинск задержала авиакомпания в понедельник поздно вечером. Планировалось, что пассажиры смогут добраться до пункта назначения во вторник после обеда.

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