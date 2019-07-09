Роспотребнадзор зафиксировал сокращение числа жалоб от туристов на 20% в 2019 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Количество жалоб от туристов в Роспотребнадзор снизилось в первом полугодии 2019 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"За первую половину 2019 года в Роспотребнадзор поступило около 2 тыс. обращений туристов, большая часть которых содержала жалобы на неполное раскрытие информации о туристском продукте, навязывание дополнительных возмездных услуг, а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. В 2018 году за аналогичный период было подано потребителями на 20% жалоб больше", - говорится в сообщении.

В текущем году при содействии специалистов службы в суды было направлено около 200 исков, выдано 202 заключения по искам. В пользу потребителей было взыскано 20 млн рублей, что на 15% больше, чем в прошлом году. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2019 году выявлено более 170 нарушений прав клиентов, на организации наложены штрафы общей суммой около 1 млн рублей (1,7 млн рублей за аналогичный период прошлого года).