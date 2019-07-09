ФСО отменила церемонию развода караулов в Кремле 13 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила москвичей и гостей столицы об отмене в предстоящую субботу, 13 июля, торжественной церемонии развода караулов в Кремле.

"В связи с проведением в Президентском полку церемонии приведения к Военной присяге военнослужащих нового призыва 13 июля 2019 года развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет", - говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО, поступившем в ТАСС.

Церемония развода караулов проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.