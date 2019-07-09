Пожилых жителей сел Ингушетии будет доставлять в медучреждения спецтранспорт

МАГАС, 9 июля. /ТАСС/. Пожилых людей в Ингушетии будет доставлять в медучреждения спецтранспорт. Для этих целей в рамках нацпроекта "Демография" власти региона закупили 8 микроавтобусов, сообщил ТАСС заместитель министра труда республики Хаджибекир Муталиев.

"Транспорт нами закуплен в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение" для пожилых людей старше 65 лет, которые проживают в селах для их перевозки, при необходимости, в медорганизации. 8 микроавтобусов будет передано в Республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", - сказал Муталиев.

По его словам, у центра есть отделения в городах и районах региона, в которых действуют бригады обслуживания пенсионеров на дому.

"Соцработники обслуживают регулярно пожилых людей, они знают, когда и какая медпомощь нужна их подопечным. Всего на надомном обслуживании у нас около 460 людей, это и инвалиды, пожилые люди. В предыдущий раз транспорт нами закупался примерно 10 лет назад, эти микроавтобусы значительно облегчат получение медпомощи пожилым людям, на их приобретение было выделено в рамках нацпроекта порядка 8 млн рублей", - добавил замминистра.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.