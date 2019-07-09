Генпрокуратура: число уголовных дел о нарушениях на несанкционированных акциях сократилось

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Число уголовных дел о нарушениях на несанкционированных акциях в России сокращается. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, выступая на интернет-канале ведомства "Эфир".

Он отметил, что ситуация изменилась. "Например, в прошлом году ни одного преступления, связанного с неоднократным нарушением установленного порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ), зарегистрировано не было. По ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") также наблюдается тенденция к сокращению (с 27 до 24 учтенных противоправных деяний)", - отметил Куренной.

По его мнению, общество становится более сознательным. "С одной стороны, гражданское общество окончательно расправило свои плечи, поняло возможности общественной деятельности. Но закон начал превалировать в головах. Пришло понимание, что действовать надо, но соблюдая закон. И это наша общая заслуга", - заключил представитель Генпрокуратуры.