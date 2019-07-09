Супруг подозреваемой в хищении 20 млн рублей кассирши проиграл деньги в азартные игры

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Супруг женщины, которая подозревается в хищении 20 млн рублей из кассы одного из банков Башкирии, проиграл эти деньги в азартные игры. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Супруг подозреваемой сообщил, что все похищенные денежные средства проиграл в азартные игры, при этом он намерен вернуть их банку, рассчитывая таким образом смягчить наказание для подозреваемой. Он намерен поехать в Москву для участия в ток-шоу на одном из федеральных телеканалов, чтобы обратиться с просьбой о помощи в сборе средств", - сказал источник.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали в Казани женщину, подозреваемую в хищении более 20 млн рублей из кассы одного из банков в Башкирии. Она скрывалась в столице Татарстана вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми на одной из съемных квартир.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), по которой ей грозит до десяти лет лишения свободы, в настоящее время с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия и устанавливается местонахождение похищенных денег.