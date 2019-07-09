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Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ

Существующий порядок "ограничивает законные права и интересы граждан", отметили авторы законопроекта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе - управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.

"Уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке… и исключает дальнейшую передачу денежных средств за потребленные ресурсы надлежащему кредитору", - указывают авторы законопроекта, отмечая, что существующий порядок "ограничивает законные права и интересы граждан".

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поддержал предложенные меры. "Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", - пояснил председатель Госдумы.

В пользу принятия документа ранее также выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.

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Володин, Вячеслав Викторович
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