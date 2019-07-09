ЦОДД Москвы выложил в открытый доступ список адресов камер видеофиксации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал адреса расположения всех камер фотовидеофиксации в Москве. Об этом учреждение сообщило в своем аккаунте в Twitter.

"Вы просили - мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)", - говорится в сообщении.

Ранее во время заседания Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения, президент России Владимир Путин заявил, что прятать камеры на опасных участках автодорог недопустимо. Он подчеркнул, что цели установки таких камер - снизить аварийность и травматизм на дорогах и повысить дисциплину водителей, а не оштрафовать их. В ответ на это в ЦОДД заявили, что готовы опубликовать в публичном пространстве адреса расположения камер.