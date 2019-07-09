Турмаршрут по "винным дорогам" Юга России представят туроператорам в Москве

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства", в который вошли 16 площадок, расположенных на Кубани, в Крыму и Ростовской области, презентуют 18 июля в Москве российским туроператорам; среди послов проекта, которые представят его, - чемпион мира по боксу Костя Цзю, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, сообщили ТАСС во вторник в Краснодарском региональном отделении Русского географического общества (РГО).

Накануне губернатор Краснодарского края заявил, что кубанское вино, получившее широкое признание как на российском рынке, так и зарубежном, кубанская минеральная вода, а также новые развивающиеся направления туризма в Краснодарском крае могут полностью заменить россиянам отдых в Грузии. Кубанское вино неоднократно получало признание на престижных винодельческих дегустационных конкурсах мира. Власти региона в 2019 году намерены увеличить поток туристов, для этого проводятся мероприятия по благоустройству, разрабатываются новые туристические продукты.

"В рамках открытия фотовыставки "Золотое кольцо Боспорского царства" на самой высокой смотровой площадке Европы "Панорама 360" на 89-м этаже Башни "Федерация" в Москва-Сити 18 июля состоится презентация туристического маршрута "Винные дороги Боспорского царства" для представителей туриндустрии", - сказали в пресс-службе проекта "Золотое кольцо Боспорского царства. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители РГО и администрации президента РФ

Координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка уточнил ТАСС, что презентацию винного маршрута в Москве проведут амбассадоры проекта.

"Мы понимаем, что для проекта важно, чтобы у него были лица, которые будут его продвигать. Послами этого проекта стали такие известные лица, как представитель цирковой династии Аскольд Запашный, чемпион мира по боксу Костя Цзю, чрезвычайный и полномочный посол Гренады в России Олег Фирер, телеведущая Первого канала Ирина Пудова, космонавт, герой России Антон Шкаплеров и другие. Эти люди пользуются несомненно авторитетом среди жителей нашей страны, да и не только, они сами посещают интересные места проекта и рассказывают о них в эфирах телевизионных программ, на страницах печатных средств массовой информации. То, что они являются лицами этого проекта, способствует увеличению и турпотока и развитию всего "Золотого кольца Боспорского царства", - сказал Чайка.

Ранее на закрытии регаты "Золотое кольцо Боспорского царства" в Севастополе представители РГО анонсировали открытие винного маршрута. Сообщалось, что ведется формирование площадок и программы: путешественникам, которые отправятся по "винным дорогам", на территории Кубани рекомендуют осмотреть жемчужины древнего Боспорского царства - городище Горгиппия в Анапе, Фанагорию и Гермонассу в Тамани, заказать жареных рапанов в "Винотеррии" и улиток в "Усадьбе Мысхако", продегустировать очень редкое - понтийское - вино, а также устроить фотосессию в лавандовых полях и принять ванну с шампанским.

О "Золотом кольце Боспорского царства"

В пресс-службе проекта уточнили ТАСС, что в маршрут "Винные дороги Боспорского царства" вошли семь площадок в Краснодарском крае: "Абрау-Дюрсо", "Усадьба Мысхако", "Фанагория", "Долина Лефкадия", "Винное подворье Старого Грека", "Винная деревня", "Винотеррия"; столько же объектов винного туристического показа в Крыму: "Вина Валерия Захарьина", "Новый Свет", "Массандра", "Золотая Балка", Alma Valley, "Усадьба Перовских", "Бельбек"; и еще две площадки в Ростовской области "Эльбузд", "Кантина".

Новинкой 2019 года стал запуск межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства". Он объединяет более 30 объектов античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. В мае проект стал победителем международной премии "Хрустальный компас" в номинации "Признание общественности", набрав порядка 21 тысячи голосов - победитель в номинации "Признание общественности" определяется в ходе интернет-голосования.