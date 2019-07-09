Дети женщины, подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии, отстают в развитии

4 июля семилетняя девочка в тяжелом состоянии была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов, где ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля девочку доставили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, где при обследовании у нее также выявили старые переломы ребер и травму позвоночника.

"Все наши прогнозы и диагнозы носят только предварительный характер, у одного из мальчиков плоскостопие, у другого - недоразвитая грудная клетка, но это не следствие побоев. Отставание есть и в физическом, и психическом развитии, по нашим наблюдениям. Дети в пятилетнем возрасте не умеют пользоваться столовыми приборами и самостоятельно есть, мы объясняем и учим их. Сколько дети еще будут находиться у нас, мы не знаем", - сказал Дударов.

По его словам, проводить какую-либо терапию, не имея заключений соответствующих специалистов, работники центра не имеют права.

"Когда их привезли в наш центр, нам сказали, что мальчики являются двойней, но по нашим наблюдениям это не так - один из мальчиков старше. При доставлении в центр у детей не было ни одного документа, свидетельства о рождении, медсправок, медзаключения, направления от педиатра, что они проходили обследование, мы не знаем, если ли у них на что-то аллергия. Мы определили их в отдельную палату, с ними бывают по очереди медсестры, обычно дети в нашем центре пребывают только с родителями или опекунами", - добавил собеседник агентства.

Подозреваемая в нанесении травм ребенку - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится девочке родной тетей со стороны отца, - была задержана 4 июля. В отношении нее возбуждено уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники. Устанавливаются причины, по которым ребенок был отдан тете, условия ее проживания.