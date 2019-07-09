Новгородская область получила 66 млн рублей на реконструкцию воинских захоронений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июля. /ТАСС/. Почти 66 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на реконструкцию и благоустройство воинских захоронений в Новгородской области. Еще 12 млн рублей выделят из областного бюджета, сообщила пресс-служба новгородского правительства во вторник.

"В 2019 году федеральный бюджет выделил Новгородской области на создание и восстановление воинских захоронений 65,95 млн рублей. Деньги поступили на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во вторник на заседании правительства региона была определена сумма софинансирования работ по благоустройству и восстановлению воинских захоронений. В 2019 году она составит 12,23 млн рублей.

"Планируется, что рамках программы в регионе будут благоустроены три захоронения погибших защитников Отечества в Старой Руссе, деревне Тушино Чудовского района и в деревне Мясной Бор Новгородского района. Кроме того, будут восстановлены восемь существующих захоронений советских солдат", - добавляется в сообщении.

В Новгородской области несколько лет остро стоял вопрос финансирования благоустройства воинских захоронений, которых на территории региона около 700. Осенью 2017 года новгородская поисковая экспедиция "Долина" выступила с инициативой создания федеральной целевой программы по увековечению памяти павших в ходе Великой Отечественной войны. Губернатор Андрей Никитин озвучил предложение на встрече с президентом Владимиром Путиным и получил поддержку.