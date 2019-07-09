Совфед рассмотрит закон о борьбе с "билетной мафией" и заслушает доклад Силуанова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации рассмотрит на заседании в среду законы о борьбе с театральными спекулянтами, а также о внесении изменений в бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, с докладом "О реализации единого плана деятельности правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики" перед сенаторами выступит министр финансов России Антон Силуанов.

Также члены Совета Федерации решат вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Челябинской области Ирины Гехт.

Борьба с "билетной мафией"

Одним из главных законов, которые рассмотрят сенаторы в среду, станет документ о борьбе с так называемой билетной мафией - театральными спекулянтами.

Закон вводит новые правила продажи и возврата билетов в театры, филармонии и на экскурсии, запрещая их реализацию по цене выше, чем указанная на билете. Распространять билеты смогут только организации культуры либо уполномоченные ими лица на основании договора, причем комиссия посредника не должна превышать 10%. Запрещается любая перепродажа билетов, исключение делается лишь для случаев однократной продажи гражданином купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал.

"Закон устанавливает перечень обязательной информации, которую организации исполнительских искусств должны размещать на своих официальных сайтах в интернете, а также, соответственно, предоставлять по просьбе посетителей при посещении ими таких организаций", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Билет в театр или филармонию можно будет вернуть по схеме, действующей на железнодорожном транспорте: размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Так, покупателю вернут полную стоимость билета, если до мероприятия осталось не менее 10 дней. Не менее половины суммы компенсируют, если до спектакля осталось 5-10 дней, и лишь треть, если 3-5 дней.

В случае возврата билета менее чем за три дня до культурного события театр или музей будут вправе не компенсировать покупателю стоимость билета. В то же время зритель может рассчитывать на полную компенсацию в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Сенаторы также рассмотрят законопроект об исключении возможности проведения азартных игр под видом лотерей.

Доклад Силуанова и поправки в бюджет

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит первый вице премьер - министр финансов России. Он озвучит доклад о реализации единого плана деятельности правительства РФ по достижению национальных целей в области экономики.

Кроме того, члены палаты рассмотрят закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Согласно закону, доходы бюджета в 2019 году составят 20 трлн 175 млрд рублей, что на 205,6 млрд рублей больше, чем предусматривает принятый ранее закон о бюджете. Расходы составят 18 трлн 294 млрд рублей, что на 256,5 млрд рублей больше ранее запланированного объема. Профицит федерального бюджета заложен на уровне 1 трлн 881 млрд рублей (1 трлн 932 млрд рублей), он снизится на 50,9 млрд рублей и составит 1,7% ВВП.

При этом прогнозируемый объем ВВП определен в 109,086 трлн рублей, прогнозный уровень инфляции не изменился - не выше 4,3%. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону ослабления - до 65,1 рубля за доллар с 63,9 рубля за доллар.

Гехт возвращается в Челябинскую область

Члены Совета Федерации на заседании рассмотрят также вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Челябинской области Ирины Гехт, которая ранее подала соответствующее заявление. Во вторник комитет палаты по регламенту и парламентской деятельности принял решение рекомендовать Совфеду 10 июля прекратить полномочия Гехт.

В настоящее время Гехт занимает должность зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и является представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.

Как сообщила ТАСС ранее пресс-служба губернатора Челябинской области, Гехт с 11 июля займет пост первого заместителя главы региона и будет курировать социальный блок работы правительства.