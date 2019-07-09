В Женеве представили доклад о героизации нацизма в странах Балтии

ЖЕНЕВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российские неправительственные организации представили во вторник в Женеве на полях 41-й сессии Совета ООН по правам человека доклад о героизации нацизма в странах Балтии. Как заявил на презентации один из его соавторов, руководитель фонда "Историческая память", историк Александр Дюков, политика прославления нацистских преступников "позволяет поставить вопрос об ответственности этих государств за некоторые из совершенных преступлений".

"В настоящее время в странах Балтии и за их пределами еще проживают несколько сотен человек, которые, возможно, были причастны к нацистским военным преступлениям. Их преследование является важной задачей", - сказал Дюков. "Мы также уверены, что политика глорификации нацистских преступников, которая проводится руководством стран Балтии, позволяет поставить вопрос об ответственности этих стран за некоторые из совершенных преступлений", - подчеркнул историк.

По его словам, необходимо также "добиваться выполнения Латвией положений Терезинской декларации", принятой в июне 2009 года на конференции в Чехии. "Этот международный документ предусматривает необходимость возвращения собственности жертв холокоста и других нацистских преступлений", - сказал он, напомнив, что большинство восточноевропейских стран выполнили положения этой декларации, а Рига этого не сделала. В интервью ТАСС Дюков отметил, что "Россия вправе преследовать еще живущих нацистских преступников в странах Балтии", пояснив, что речь идет о лицах, воевавших в различных коллаборационистских подразделениях, формированиях "СС".

В свою очередь, выступивший на презентации доклада Михаил Чернов, председатель правления Фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки подчеркнул, что "исключительно важно положить конец любой возможности возрождения нацистской идеологии и глорификации нацистских коллаборационистов в Европе и повсюду в мире". Он констатировал, что внутри Евросоюза "есть страны, где глорификация нацистских коллаборационистов и нацистов является частью государственной повестки дня".

"Мы можем упомянуть страны Балтии и, к сожалению, добавить к ним Украину, - подчеркнул Чернов. - Они демонстрируют игнорирование международного права и базовых принципов политики ЕС в этом отношении. Эти государства стали прибежищем для бесчеловечных и антисемитских идей". Эти идеи "легитимизированы внутри стран Балтии и получают прямую поддержку со стороны правительств".

В интервью ТАСС Чернов заявил, что было важно представить доклад на женевской международной площадке. "Мы должны помнить то, что произошло, и не должны дать этому повторится, - сказал он. - А для того, чтобы это не повторилось, надо давить фашистов и нацистов законными способами везде, где мы только можем".