Суд прекратил производство по иску птицефабрики Ставрополья к Первому каналу и Малышевой

СТАВРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы прекратил производство по иску о защите деловой репутации, поданного компанией «Ставропольский бройлер» в отношении редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой» и АО «Первый канал». Компания отказалась от иска, сообщается в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

«Истец в судебном заседании заявил ходатайство об отказе от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком исковых требований Отказ от иска подлежит принятию судом, а производство по делу подлежит прекращению», — уточняется в определении.

Претензия касалась передачи, вышедшей в эфир телеканала в сентябре 2017 года. По данным компании, в сюжете о проверке цыплят бройлеров содержалась не соответствующая действительности информация. В досудебном порядке компания пыталась урегулировать ситуацию, направляя обращение с просьбой удалить информацию с сайта телеканала.

Компания «Ставропольский бройлер» появилась в 2003 году, входит в группу агропредприятий «Ресурс». Имеет площадки выращивания, комбикормовые заводы, инкубатории, племенное хозяйство, птицекомбинаты, растениеводческие активы на Ставрополье.

Программа «Здоровье» впервые вышла в эфир в 1960 году, с 1997 года ее ведущей стала Елена Малышева.