"Известия": в России могут появиться турбоперекрестки и светофоры с одной лампой

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Турбоперекрестки, позволяющие водителям меньше перестраиваться при круговом движении, могут появиться в России. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект нового предварительного национального стандарта (ПНСТ), разработанного Росстандартом при участии Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).

На турбоперекрестки будет наноситься специальная разметка, которая подскажет водителю оптимальную траекторию движения по кольцу. За счет введения таких перекрестков предполагается снизить число аварий и повысить пропускную способность дорог на 20-30%.

Как рассказали "Известиям" в ЦОДД, в Москве пока планируется создать один турбоперекресток, он появится в 2019 году. Там также добавили, что многие положения ПНСТ уже реализуются в столице, например, "вафельная" разметка и диагональные пешеходные переходы.

В проекте нового стандарта предлагается ввести новые элементы для светофоров: стрелки для указания направления движения и возможности разворота, сигнал "красный крест" для запрета движения встречного потока, сигнал "идущий человек". Также в проекте ПНСТ указана возможность установки светофоров квадратной формы с единственной лампой, которая будет поочередно загораться красным, желтым и зеленым цветом.