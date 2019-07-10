Семьи 70% погибших во время паводка в Иркутской области получили выплаты по 1 млн рублей

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Выплаты по 1 млн рублей получили семьи 17 из 24 погибших во время наводнения в Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Миллион рублей в равных долях делят между близкими родственниками (супруги, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении). На данный момент обнаружены 24 погибших. Семьи 17 из них деньги уже получили, родственникам еще одного погибшего средства переведут сегодня. В двух случаях делать выплату некому, люди не имели близких родственников, их похоронили за счет муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Еще по четырем случаям будет проводиться судебное разбирательство, так как на выплату претендуют люди, не входящие в список близких родственников.

За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей, а также 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Девять человек числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.