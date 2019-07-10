Адвокат Абызова из СМИ узнал об аресте €121,7 млн на банковских счетах экс-министра

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защита бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, узнала из прессы о постановлении Басманного суда о наложении ареста на €121,7 млн, находящихся на его банковских счетах. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат обвиняемого Александр Аснис.

"О состоявшемся решении суда мы узнали из СМИ. Ни Абызов, ни его защита не были уведомлены ни следствием, ни судом о рассмотрении ходатайства об аресте данного имущества, в связи с чем мы были лишены возможности участвовать в судебном заседании, что является нарушением закона. После ознакомления с судебным актом мы примем решение о его обжаловании", - сказал защитник.

Басманный суд 4 июля удовлетворил ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме €121 700 000, находящихся на счетах в банке. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства обвиняемого на сумму более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля - два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1667 обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.

Дело Абызова

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с сообщниками он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Следователи полагают, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны".

По делу Абызова арестованы также председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, замгендиректора ООО "Ру-ком" Максим Русаков, президент новосибирской региональной федерации самбо, бывший гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании "Рэмис" Галина Фрайденбер, экс-гендиректор ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения", "Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения организованной группой").

Фигуранты дела отрицают вину и настаивают, что предметом уголовного дела стали гражданско-правовые отношения.